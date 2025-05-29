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Обсяг відходів руйнації в Дніпропетровській області сягає понад 150 тисяч тонн (ФОТО)
На Дніпропетровщині на спеціальні майданчики для тимчасового зберігання вже вивезено понад 13 тисяч тонн відходів руйнації. За експертними оцінками, фактичний обсяг цих відходів в області у 10 разів більший та сягає понад 150 тисяч тонн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністерки захисту довкілля та природніх ресурсів України Світлани Гринчук.
З початку війни в регіоні зафіксовано часткове пошкодження або повне руйнування більше 6,5 тисяч цивільних об’єктів — житлових будинків, соціальної та критичної інфраструктури.
За словами Гринчук, в області організовано 21 майданчик тимчасового зберігання відходів руйнації. Один з них — у Дніпрі. Тут працює техніка для переробки залишків руйнації, надана Японською державною агенцією міжнародного співробітництва (JICA).
Принцип роботи дробарок полягає у переробці будівельного сміття на окремі фракції — арматура, відсів, гравій тощо. Їхня потужність сягає 400 тонн на годину.
Майданчик тимчасового зберігання відходів руйнації розташований на полігоні, який також щодня у середньому приймає від 1,5 до 2 тис. тонн твердих побутових відходів (ТВП). Загалом в області щороку утворюється близько 1 млн тонн таких відходів - це 10% від загального обсягу по країні. Ці відходи розміщуються на 11 полігонах, які майже вичерпали свою потужність. Є й проблематика із несанкціонованими сміттєзвалищами. Лише за 4 місяці цього року в області зафіксовано 601 несанкціоноване сміттєзвалище загальною площею 175,29 га. Майже 70% з них вже ліквідовано.
Міністерка зазначила, що відомство готове надавати кожному регіону всебічну підтримку у реалізації конкретних проєктів зі створення нової сміттєобробної інфраструктури.
Нагадаємо, у лютому на Грибовицькому сміттєзвалищі, що знаходиться поблизу Львова, завершено перший етап рекультивації. Створено основу для безпечного відновлення території за найкращими європейськими практиками.