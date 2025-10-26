Запланована подія 2

Объем перевозки зерновых через западные железнодорожные переходы вырос вдвое

Среднесуточная передача зерновых и дробей через границу удвоилась

В октябре среднесуточный объем передачи зерновых и дробей через западные железнодорожные пограничные переходы вырос вдвое по сравнению с сентябрем и составляет 136 вагонов в сутки.

Наибольшие объемы фиксируют в направлении Венгрии — 24,7 вагона в сутки. За последнюю неделю показатель вырос на шесть вагонов.

Положительная динамика наблюдается и на украинско-словацких переходах: там среднесуточная передача увеличилась на 1,2 вагона и теперь составляет 20,1 вагона в сутки.

Рост также зафиксирован на маршруте в Румынию – до 2,3 вагона в сутки. Это на 1,7 вагона больше, чем неделей раньше.

На украинско-польском направлении объемы несколько снизились — до 10,7 вагона в сутки, что на 1,1 меньше по сравнению с предыдущей неделей.

В целом, по данным "Укрзализныци", нынешний объем передачи зерновых и дробей вдвое превышает показатели сентября, что может свидетельствовать об активизации экспорта и оптимизации логистических маршрутов на западных границах.

Добавим, 16 дней сентября по железной дороге на экспорт отправили   1 млн. 48,9 тыс. тонн зерновых, что на 19,2% меньше, чем в августе. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году сокращение составляет 8,8%.

Автор:
Татьяна Гойденко