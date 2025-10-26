Обсяг перевезення зернових через західні залізничні переходи зріс удвічі

У жовтні середньодобовий обсяг передачі зернових і шротів через західні залізничні прикордонні переходи зріс удвічі порівняно з вереснем і наразі становить 136 вагонів на добу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Rail.insider.

Найбільші обсяги фіксують на напрямку до Угорщини — 24,7 вагона на добу. За останній тиждень показник зріс на шість вагонів.

Позитивна динаміка спостерігається і на українсько-словацьких переходах: там середньодобова передача збільшилася на 1,2 вагона і становить тепер 20,1 вагона на добу.

Зростання також зафіксоване на маршруті до Румунії — до 2,3 вагона на добу. Це на 1,7 вагона більше, ніж тижнем раніше.

Натомість на українсько-польському напрямку обсяги дещо знизилися — до 10,7 вагона на добу, що на 1,1 менше порівняно з попереднім тижнем.

Загалом, за даними "Укрзалізниці", нинішній обсяг передачі зернових та шротів удвічі перевищує показники вересня, що може свідчити про активізацію експорту та оптимізацію логістичних маршрутів на західних кордонах.

Додамо, 16 днів вересня залізницею на експорт відправили 1 млн 48,9 тис. тонн зернових, що на 19,2% менше, ніж у серпні. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року скорочення становить 8,8%.