Объем таможенных льгот увеличился на четверть по сравнению с прошлым годом: сумма в сентябре выросла до 26,3 млрд

Таможенные льготы выросли на 26% в сентябре

В сентябре 2025 года в государственный бюджет поступило 66,7 млрд грн таможенных платежей. При этом почти 40% от этой суммы (а именно 26,3 млрд грн) было предоставлено в виде льгот и преференций при таможенном оформлении импорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

Объем этих льгот увеличился на 26% по сравнению с прошлым годом: в сентябре 2024 сумма предоставленных преференций была меньше и составила 19,4 млрд грн.

Наибольшую долю составляют:

  • льготы, предоставленные при импорте товаров оборонного назначения – 13,4 млрд грн (51%)
  • льготы на подакцизные товары (табак) для производства в Украине табачных изделий – 3,9 млрд грн (15%);
  • увольнение по уплате ввозной пошлины в рамках выполнения соглашений «о свободной торговле» – 3,6 млрд грн (14%);
  • льготы при ввозе электромобилей – 2,0 млрд грн (8%);
  • льготы на товары для восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры – 1,7 млрд грн (7%);
  • другие преференции – 1,7 млрд грн (6%).

В целом за 9 месяцев 2025 года объем предоставленных льгот по уплате таможенных платежей составил 224,1 млрд грн, что на 41,7% больше аналогичного показателя 2024 года, когда льготы были предоставлены на сумму 158,2 млрд грн.

Напомним, за январь-август 2025 года зафиксировано 828 дел о нарушении таможенных правил. Общая стоимость товаров, ставших предметами правонарушений, превысила 1,59 миллиарда гривен.

