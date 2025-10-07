Запланована подія 2

Обсяг митних пільг збільшився на чверть порівняно з минулим роком: сума у вересні зросла до 26,3 млрд грн

митниця
Митні пільги зросли на 26% у вересні

У вересні 2025 року до державного бюджету надійшло 66,7 млрд грн митних платежів. При цьому, майже 40% від цієї суми (а саме 26,3 млрд грн) було надано у вигляді пільг та преференцій при митному оформленні імпорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

Обсяг цих пільг збільшився на 26% порівняно з минулим роком: у вересні 2024 року сума наданих преференцій була меншою і становила 19,4 млрд грн.  

Найбільшу частку становлять:

  • пільги, надані при імпорті товарів оборонного призначення - 13,4 млрд грн (51%)
  • пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва в Україні тютюнових виробів - 3,9 млрд грн (15%); 
  • звільнення зі сплати ввізного мита у рамках виконання угод «про вільну торгівлю» -  3,6 млрд грн (14%); 
  • пільги при ввезенні електромобілів - 2,0 млрд грн (8%); 
  • пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури - 1,7 млрд грн (7%); 
  • інші преференції - 1,7 млрд грн (6%).

Загалом за 9 місяців 2025 року обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів становив 224,1 млрд грн, що на 41,7% більше аналогічного показника 2024 року, коли пільг було надано на суму 158,2 млрд грн.

Фото 2 — Обсяг митних пільг збільшився на чверть порівняно з минулим роком: сума у вересні зросла до 26,3 млрд грн

Нагадаємо, за січень-серпень 2025 року зафіксовано 828 справ про порушення митних правил. Загальна вартість товарів, що стали предметами правопорушень, перевищила1,59 мільярда гривень.

Автор:
Тетяна Бесараб