Объем заимствований в госбюджет превысили запланированные показатели: из каких источников поступило больше всего средств

За период с января по август 2025 Украина привлекла в общий фонд госбюджета 1,24 трлн грн. Это на 6,1% превысило запланированные показатели. Источниками поступлений стали внутренние и внешние заимствования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Из-за размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлечено 345,5 млрд грн, включая 152,5 млрд грн, полученных от продажи военных ОВГЗ.

Из внешних источников Украина получила 889,8 млрд. грн. (около $21,4 млрд.) от международных партнеров. Наибольший вклад внесли:

  • 413,2 млрд грн (9,0 млрд евро) – средства займа ЕС (в рамках механизма ULCM);
  • 142,7 млрд грн (2,5 млрд специальные права заимствования — СДР) — ссуды от правительства Канады (в рамках ULCM);
  • 284,95 млрд грн (6,14 млрд евро) — ссуды ЕС в рамках льготного долгосрочного займа Ukraine Facility;
  • 37,97 млрд грн (674,0 млн СДР) — средства МВФ;
  • 7,95 млрд грн (190,8 млн долларов) поступления средств займа Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта "Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине" (DRIVE).

Кроме того, значительные средства поступили от Международной ассоциации развития (МАР) для финансирования проектов в сфере инфраструктуры, здравоохранения и социальной поддержки.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-август 2025 года составили 404,0 млрд грн (94,8% плана), платежи по обслуживанию – 233,3 млрд грн (82,3% плана).

Напомним, в августе 2025 года государственный бюджет Украины получил 233,9 млрд. грн. налогов и сборов. Налоговая служба обеспечила 125,4 млрд грн, а таможня – 59,3 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук