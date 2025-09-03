Обсяг запозичень до держбюджету перевищили заплановані показники: з яких джерел надійшло найбільше коштів

За період із січня по серпень 2025 року Україна залучила до загального фонду держбюджету 1,24 трлн грн. Це на 6,1% перевищило заплановані показники. Джерелами надходжень стали внутрішні та зовнішні запозичення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

Через розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучено 345,5 млрд грн, включно з 152,5 млрд грн, отриманими від продажу військових ОВДП.

Із зовнішніх джерел Україна отримала 889,8 млрд грн (близько $21,4 млрд) від міжнародних партнерів. Найбільший внесок зробили:

413,2 млрд грн (9,0 млрд євро) — кошти позики ЄС (в рамках механізму ULCM);

142,7 млрд грн (2,5 млрд спеціальні права запозичення — СПЗ) — позики від уряду Канади (в рамках ULCM);

284,95 млрд грн (6,14 млрд євро) — позики ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;

37,97 млрд грн (674,0 млн СПЗ) — кошти МВФ;

7,95 млрд грн (190,8 млн доларів) надходження коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках проекту "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE).

Крім того, значні кошти надійшли від Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для фінансування проєктів у сферах інфраструктури, охорони здоров'я та соціальної підтримки.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-серпень 2025 року склали 404,0 млрд грн (94,8% плану), платежі з обслуговування – 233,3 млрд грн (82,3 % плану).

Нагадаємо, у серпні 2025 року державний бюджет України отримав 233,9 млрд грн податків та зборів. Податкова служба забезпечила 125,4 млрд грн, а митниця – 59,3 млрд грн.