Объемы аграрного экспорта в 2024 году могут стать вторыми за время независимости – министр

Валютная выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины в 2024 году ориентировочно составит $24,5 млрд, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль на конференции "Ведение агробизнеса в Украине", которая состоялась 11 декабря в Киеве. Этот показатель должен стать вторым по величине за время независимости страны.

"Мы близки ко второму показателю агроэкспорта за всю историю. По нашим прогнозам, мы закончим год ориентировочно с $24,5 млрд экспорта. Это значит, что системно аграрии перестроились, несмотря на то, что мы потеряли часть территории, у нас выбыли земли из оборота из-за заминирования и из-за войны", — подчеркнул министр.

Такой рост экспорта он связывает с интенсификацией аграрного производства, что позволило увеличить выручку от продаж сельхозпродукции за границу. В качестве примера он привел фермерское хозяйство в Киевской области, которое на орошаемых землях получило 31 тонну кукурузы с гектара, в то время как средний показатель по Украине на неорошаемых полях — до 7 тонн/га.

Панельная дискуссия по аграрной тематике. Фото: Delo.ua

Глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Гайду в ходе выступления напомнил, что в 2024 году на аграрный сектор страны приходится 11% ВВП и около 60% валютной выручки. Для сравнения, в 2023 году он составил $22,9 млрд, или 61% всей украинской выручки, а в довоенном 2021 году — $27,7 млрд или около 40%.

Напомним, с начала работы Украинского зернового коридора через него прошло более 2900 судов, которые экспортировали более 52,7 миллиона тонн продукции украинских аграриев.

Когда в июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукции через три порта в Одесской области, Украина в ответ создала временный гуманитарный коридор для грузовых судов, движущихся к морским портам или из Украины. Благодаря ему Украина еще в январе 2024 года смогла выйти на довоенные объемы экспорта и приблизиться к показателям, существовавшим до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Источник фото: ua.depositphotos.com