Обсяги аграрного експорту у 2024 році можуть стати другими за час незалежності - міністр

Валютний виторг від експорту сільськогосподарської продукції з України у 2024 році орієнтовно сягне $24,5 млрд, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ході конференції “Ведення агробізнесу в Україні”, яка відбулась 11 грудня в Києві. Цей показник має стати другим за величиною за часи незалежності країни.

"Ми близькі до другого показника агроекспорту за всю історію. По нашим прогнозам, ми закінчимо рік орієнтовно з $24,5 млрд експорту. Це означає, що системно аграрії перебудувались, незважаючи на те, що ми втратили частину території, нас вибули землі з обігу з-за замінування і з-за війни", — наголосив міністр.

Такий ріст експорту він пов'язує з інтенсифікацією аграрного виробництва, що дозволила збільшити виторг від продажу сільгосппродукції за кордон. Як приклад він навів фермерське господарство в Київській області, яке на зрошуваних землях отримало 31 тонну кукурудзи з гектара, тоді як середній показник по Україні на незрошуваних полях — до 7 тонн/га.

Панельна дискусія з аграрних питань. Фото: Delo.ua

Голова парламентського комітету з питань аграрної політики і земельних відносин Олександр Гайду в ході виступу нагадав, що у 2024 році на аграрний сектор країни припадає 11% ВВП та близько 60% валютного виторгу. Для порівняння, у 2023 році він становив $22,9 млрд, або 61% всього українського виторгу, а в довоєнному 2021 році — $27,7 млрд або близько 40%.

Нагадаємо, з початку роботи Українського зернового коридору через нього пройшло понад 2900 суден, які експортували більш ніж 52,7 мільйона тонн продукції українських аграріїв.

Коли у липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області, Україна у відповідь створила тимчасовий гуманітарний коридор для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України. Завдяки йому, Україна ще у січні 2024 року змогла вийти на довоєнні обсяги експорту і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту

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