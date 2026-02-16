Запланована подія 2

Обмен опытом и защитой систем: Украина и Швеция подписали меморандум о киберсотрудничестве

Украина подписала меморандум со Швецией
Украина заключила со Швецией пятилетний Меморандум о взаимопонимании в сфере кибербезопасности. / Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

На полях Мюнхенской конференции по безопасности Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины подписала Меморандум о взаимопонимании с Национальным центром безопасности кибербезопасности Швеции. Соглашение рассчитано на пять лет и направлено на стратегическое развитие потенциала обеих стран в цифровой сфере.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Госспецсвязи.

Направления поддержки со стороны Швеции

Шведская сторона предоставит Украине помощь по трем основным векторам:

  • совместное обучение: проведение тренингов для повышения квалификации специалистов;
  • методологическая помощь: внедрение европейских стандартов защиты данных;
  • обмен опытом: предоставление доступа к современным технологиям и безопасным каналам информирования об угрозах.

Вклад Украины и стратегическое значение

Глава Госспецсвязи Александр Потий отметил, что Украина будет передавать партнерам опыт борьбы с цифровыми угрозами. Это поможет Швеции усилить защиту государственных систем и функций общественного значения.

Согласно меморандуму, украинская сторона будет делиться данными о методах отражения атак на критическую инфраструктуру. Полученные знания позволят Королевству более эффективно готовиться к сложным операциям в цифровом пространстве. Документ закладывает основу для долгосрочного партнерства и повышения общего уровня безопасности в Европе.

Напомним, 9 февраля Госспецсвязи дополнила открытый перечень запрещенного к использованию программного обеспечения (ПО) и коммуникационного оборудования, добавив 13 новых позиций.

Автор:
Татьяна Ковальчук