Обмін досвідом та захист систем: Україна та Швеція підписали меморандум про кіберспівпрацю
На полях Мюнхенській конференції з безпеки Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України підписала Меморандум про взаєморозуміння з Національним центром кібербезпеки Швеції. Угода розрахована на п’ять років і спрямована на стратегічну розбудову потенціалу обох країн у цифровій сфері.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.
Напрями підтримки зі сторони Швеції
Шведська сторона надасть Україні допомогу за трьома основними векторами:
- спільні навчання: проведення тренінгів для підвищення кваліфікації фахівців;
- методологічна допомога: впровадження європейських стандартів захисту даних;
- обмін досвідом: надання доступу до сучасних технологій та безпечних каналів інформування про загрози.
Внесок України та стратегічне значення
Голова Держспецзв’язку Олександр Потій зазначив, що Україна передаватиме партнерам досвід боротьби з цифровими загрозами. Це допоможе Швеції посилити захист державних систем та функцій суспільного значення.
Згідно з меморандумом, українська сторона ділитиметься даними про методи відбиття атак на критичну інфраструктуру. Отримані знання дозволять Королівству ефективніше готуватися до складних операцій у цифровому просторі. Документ закладає основу для довгострокового партнерства та підвищення загального рівня безпеки в Європі.
Нагадаємо, 9 лютого Держспецзв’язку доповнила відкритий перелік забороненого до використання програмного забезпечення (ПЗ) та комунікаційного обладнання, додавши 13 нових позицій.