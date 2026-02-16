Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,19

43,10

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Обмін досвідом та захист систем: Україна та Швеція підписали меморандум про кіберспівпрацю

Україна підписала меморандум зі Швецією
Україна уклала зі Швецією п’ятирічний Меморандум про взаєморозуміння у сфері кібербезпеки. / Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

На полях Мюнхенській конференції з безпеки Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України підписала Меморандум про взаєморозуміння з Національним центром кібербезпеки Швеції. Угода розрахована на п’ять років і спрямована на стратегічну розбудову потенціалу обох країн у цифровій сфері.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Напрями підтримки зі сторони Швеції

Шведська сторона надасть Україні допомогу за трьома основними векторами:

  • спільні навчання: проведення тренінгів для підвищення кваліфікації фахівців; 
  • методологічна допомога: впровадження європейських стандартів захисту даних; 
  • обмін досвідом: надання доступу до сучасних технологій та безпечних каналів інформування про загрози.

Внесок України та стратегічне значення

Голова Держспецзв’язку Олександр Потій зазначив, що Україна передаватиме партнерам досвід боротьби з цифровими загрозами. Це допоможе Швеції посилити захист державних систем та функцій суспільного значення.

Згідно з меморандумом, українська сторона ділитиметься даними про методи відбиття атак на критичну інфраструктуру. Отримані знання дозволять Королівству ефективніше готуватися до складних операцій у цифровому просторі. Документ закладає основу для довгострокового партнерства та підвищення загального рівня безпеки в Європі.

Нагадаємо, 9 лютого Держспецзв’язку доповнила відкритий перелік забороненого до використання програмного забезпечення (ПЗ) та комунікаційного обладнання, додавши 13 нових позицій.

Автор:
Тетяна Ковальчук