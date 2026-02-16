Обмін досвідом та захист систем: Україна та Швеція підписали меморандум про кіберспівпрацю

На полях Мюнхенській конференції з безпеки Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України підписала Меморандум про взаєморозуміння з Національним центром кібербезпеки Швеції. Угода розрахована на п’ять років і спрямована на стратегічну розбудову потенціалу обох країн у цифровій сфері.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Напрями підтримки зі сторони Швеції

Шведська сторона надасть Україні допомогу за трьома основними векторами:

спільні навчання: проведення тренінгів для підвищення кваліфікації фахівців;

методологічна допомога: впровадження європейських стандартів захисту даних;

обмін досвідом: надання доступу до сучасних технологій та безпечних каналів інформування про загрози.

Внесок України та стратегічне значення

Голова Держспецзв’язку Олександр Потій зазначив, що Україна передаватиме партнерам досвід боротьби з цифровими загрозами. Це допоможе Швеції посилити захист державних систем та функцій суспільного значення.

Згідно з меморандумом, українська сторона ділитиметься даними про методи відбиття атак на критичну інфраструктуру. Отримані знання дозволять Королівству ефективніше готуватися до складних операцій у цифровому просторі. Документ закладає основу для довгострокового партнерства та підвищення загального рівня безпеки в Європі.

