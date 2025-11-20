Запланована подія 2

Обновление транспорта: Франция передает Киевской области 260 автобусов

автобусы
Иль-де-Франс предоставляет Киевщине 260 автобусов / КГГА

Киевская область получит 260 автобусов от французского региона Иль-де-Франс. Часть транспорта будет доставлена общинам уже в этом году, а остальные прибудут в соответствии с согласованным графиком.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Обновление транспорта в Киевской области

Переданный транспорт полностью подготовлен к эксплуатации и находится в отличном техническом состоянии.

Автобусы оснащены всем необходимым для безопасности и комфорта пассажиров:

  • электрическими пандусами для маломобильных групп населения;
  • системами видеонаблюдения;
  • кнопками экстренного реагирования в кабине водителя и салоне;
  • валидаторами для введения электронного билета;
  • GPS-трекеры для контроля движения и эффективного управления маршрутами.

Французская сторона передает транспорт вместе с полным комплектом запасных частей. В то же время украинские инженеры имеют необходимую квалификацию для оперативного технического обслуживания и ремонта, что гарантирует бесперебойную работу автобусов в Киевской области, отмечает Калашник.

Полномасштабное вторжение нанесло Киевщине серьезные потери в сфере пассажирских перевозок. Более 100 автобусов, ежедневно обеспечивавших мобильность жителей области, были уничтожены или существенно повреждены в результате российских обстрелов. Пострадала и школьная транспортная сеть: во время оккупации российские военные похитили и вывезли, по меньшей мере, 10 школьных автобусов, еще 34 — повредили или уничтожили. Кроме того, 70 автобусов область передала для нужд украинских защитников.

"Эти цифры — о прямом вреде, нанесенном нашим общинам, и в то же время о том, насколько важна нынешняя поддержка партнеров", - отмечает глава ОВА.

Ранее сообщалось, что автобусные маршруты через Подольский мост в Киеве изменят свой путь во время объявления воздушной тревоги.

Автор:
Ольга Опенько