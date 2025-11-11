Рынок автобусов в октябре: какой транспорт покупали украинские перевозчики

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 225 автобусов, включая микроавтобусы. Это на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Доля новой техники в этом объеме составила 49%, в прошлом году была 57%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Лидеры продаж в октябре

На рынке новых автотранспортных средств лидерами стали украинские производители:

Ataman – 39 ед;

ZAZ – 29 ед.;

Эталон – 14 ед.

Среди импортируемых б/у автобусов наибольший спрос имели:

Mercedes-Benz – 45 ед;

SOR – 21 ед.;

Volkswagen – 11 ед.

Несмотря на октябрьское понижение, общая динамика с начала года остается положительной. Всего с января автобусный парк Украины пополнили 2113 автобуса, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Этот годовой объем состоит из:

новых автобусов – 1046 ед. (+12% к 2024 году);

б/у автобусов – 1067 ед. (+50% к прошлому году ).

Напомним, в сентябре 2025 года украинские перевозчики приобрели 507 новых и бывших в употреблении автобусов — это на 16,1% меньше, чем в августе, и на 26,8% меньше, чем в сентябре 2024 года.