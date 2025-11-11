- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Рынок автобусов в октябре: какой транспорт покупали украинские перевозчики
В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 225 автобусов, включая микроавтобусы. Это на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Доля новой техники в этом объеме составила 49%, в прошлом году была 57%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Лидеры продаж в октябре
На рынке новых автотранспортных средств лидерами стали украинские производители:
- Ataman – 39 ед;
- ZAZ – 29 ед.;
- Эталон – 14 ед.
Среди импортируемых б/у автобусов наибольший спрос имели:
- Mercedes-Benz – 45 ед;
- SOR – 21 ед.;
- Volkswagen – 11 ед.
Несмотря на октябрьское понижение, общая динамика с начала года остается положительной. Всего с января автобусный парк Украины пополнили 2113 автобуса, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Этот годовой объем состоит из:
- новых автобусов – 1046 ед. (+12% к 2024 году);
- б/у автобусов – 1067 ед. (+50% к прошлому году).
Напомним, в сентябре 2025 года украинские перевозчики приобрели 507 новых и бывших в употреблении автобусов — это на 16,1% меньше, чем в августе, и на 26,8% меньше, чем в сентябре 2024 года.