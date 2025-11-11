- Категорія
Ринок автобусів у жовтні: який транспорт купували українські перевізники
У минулому місяці український автопарк поповнили 225 автобусів, включаючи мікроавтобуси. Це на 5% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Частка нової техніки в цьому обсязі становила 49%, торік була 57%.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Лідери продажів у жовтні
На ринку нових автотранспортних засобів лідерами стали українські виробники:
- Ataman – 39 од.;
- ZAZ – 29 од.;
- Еталон – 14 од.
Серед імпортованих вживаних автобусів найбільший попит мали:
- Mercedes-Benz – 45 од.;
- SOR – 21 од.;
- Volkswagen – 11 од.
Незважаючи на жовтневе зниження, загальна динаміка з початку року залишається позитивною. Всього з січня автобусний парк України поповнили 2113 автобусів, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Цей річний обсяг складається з:
- нових автобусів – 1046 од. (+12% до 2024 року);
- вживаних автобусів – 1067 од. (+50% до минулого року).
Нагадаємо, у вересні 2025 року українські перевізники придбали 507 нових та вживаних автобусів — це на 16,1% менше, ніж у серпні, та на 26,8% менше, ніж у вересні 2024 року.