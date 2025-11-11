Ринок автобусів у жовтні: який транспорт купували українські перевізники

У минулому місяці український автопарк поповнили 225 автобусів, включаючи мікроавтобуси. Це на 5% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Частка нової техніки в цьому обсязі становила 49%, торік була 57%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Лідери продажів у жовтні

На ринку нових автотранспортних засобів лідерами стали українські виробники:

Ataman – 39 од.;

ZAZ – 29 од.;

Еталон – 14 од.

Серед імпортованих вживаних автобусів найбільший попит мали:

Mercedes-Benz – 45 од.;

SOR – 21 од.;

Volkswagen – 11 од.

Незважаючи на жовтневе зниження, загальна динаміка з початку року залишається позитивною. Всього з січня автобусний парк України поповнили 2113 автобусів, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Цей річний обсяг складається з:

нових автобусів – 1046 од. (+12% до 2024 року);

вживаних автобусів – 1067 од. (+50% до минулого р оку ).

Нагадаємо, у вересні 2025 року українські перевізники придбали 507 нових та вживаних автобусів — це на 16,1% менше, ніж у серпні, та на 26,8% менше, ніж у вересні 2024 року.