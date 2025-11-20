Оновлення транспорту: Франція передає Київській області 260 автобусів

Київська область отримає 260 сучасних автобусів від французького регіону Іль-де-Франс. Частину транспорту буде доставлено громадам уже цього року, а решта прибуде відповідно до узгодженого графіка.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Оновлення транспорту на Київщині

Переданий транспорт повністю підготовлений до експлуатації та перебуває у відмінному технічному стані.

Автобуси оснащені всім необхідним для безпеки й комфорту пасажирів:

електричними пандусами для маломобільних груп населення;

системами відеоспостереження;

кнопками екстреного реагування в кабіні водія та салоні;

валідаторами для впровадження електронного квитка;

GPS-трекерами для контролю руху та ефективного управління маршрутами.

Французька сторона передає транспорт разом із повним комплектом запасних частин. Водночас українські інженери мають необхідну кваліфікацію для оперативного технічного обслуговування й ремонту, що гарантує безперебійну роботу автобусів на Київщині, наголошує Калашник.

Повномасштабне вторгнення завдало Київщині серйозних втрат у сфері пасажирських перевезень. Понад 100 автобусів, які щодня забезпечували мобільність жителів області, була знищена або суттєво пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Постраждала й шкільна транспортна мережа: під час окупації російські військові викрали та вивезли щонайменше 10 шкільних автобусів, ще 34 — пошкодили або знищили. Крім того, 70 автобусів область передала для потреб українських захисників.

"Ці цифри — про пряму шкоду, завдану нашим громадам, і водночас про те, наскільки важливою є нинішня підтримка партнерів", - зазначає очільник ОВА.

