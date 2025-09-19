Обновлено Каталог критически важных технологий для энергетического сектора Украины: что изменилось

При поддержке Программы украино-датского энергетического партнерства (УГЭПП) и в сотрудничестве с Министерством энергетики Украины подготовлена вторая редакция Каталога критически важных технологий для энергетического сектора Украины. Документ содержит важный критерий — время возобновления работы после повреждений, что особенно актуально в условиях военных угроз.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэнерго.

Обновленный документ содержит проверенные данные о ключевых технологиях энергогенерации, которые являются приоритетными для восстановления и стабилизации энергетической системы. Он поможет заинтересованным сторонам (от местных органов власти до международных доноров) эффективно выбирать технологии, планировать проекты и привлекать инвестиции для подготовки к следующим отопительным сезонам.

Каталог включает:

технические и экономические данные о различных технологиях, включая газовые электростанции, биогазовые установки, солнечные и ветровые станции, когенерационные установки, аккумуляторные батареи и гидроэнергетику;

четыре основных критерия оценки: мощность в зимний период, быстрота внедрения, устойчивость технологии и стоимость электроэнергии;

новый критерий - время восстановления после повреждений, что особенно важно в условиях военных угроз;

описание инициатив, направленных на ускорение внедрения решений.

Методология оценивания была усовершенствована по результатам консультаций с украинскими, датскими и международными экспертами. Каталог призван согласовать подходы всех участников сектора и способствовать эффективному планированию и реализации проектов.

Электронные версии документа доступны на официальном сайте Министерства энергетики.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития планирует в этом году инвестировать 1 млрд евро (1,1 млрд долларов США) в энергетический сектор Украины, объекты которого были разрушены в результате российских атак.