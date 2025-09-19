Оновлено Каталог критично важливих технологій для енергетичного сектору України: що змінилося

За підтримки Програми українсько-данського енергетичного партнерства (УДЕПП) та у співпраці з Міністерством енергетики України підготовлено другу редакцію Каталогу критично важливих технологій для енергетичного сектору України. Документ містить важливий критерій - час відновлення роботи після пошкоджень, що є особливо актуальним в умовах воєнних загроз.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Оновлений документ містить перевірені дані про ключові технології енергогенерації, які є пріоритетними для відновлення та стабілізації енергетичної системи. Він допоможе зацікавленим сторонам (від місцевих органів влади до міжнародних донорів) ефективно обирати технології, планувати проєкти та залучати інвестиції для підготовки до наступних опалювальних сезонів.

Каталог включає:

технічні та економічні дані про різні технології, зокрема газові електростанції, біогазові установки, сонячні та вітрові станції, когенераційні установки, акумуляторні батареї та гідроенергетику;

чотири основні критерії оцінки: потужність у зимовий період, швидкість впровадження, стійкість технології та вартість електроенергії;

новий критерій — час відновлення після пошкоджень, що є особливо важливим в умовах воєнних загроз;

опис ініціатив, спрямованих на прискорення впровадження рішень.

Методологію оцінювання було вдосконалено за результатами консультацій з українськими, данськими та міжнародними експертами. Каталог покликаний узгодити підходи всіх учасників сектору та сприяти ефективному плануванню та реалізації проєктів.

Електронні версії документа доступні на офіційному сайті Міністерства енергетики України.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку планує цього року інвестувати 1 млрд євро (1,1 млрд доларів США) в енергетичний сектор України, об'єкти якого було зруйновано внаслідок російських атак.