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Обновлены требования к регулятивному капиталу небанковских платежных провайдеров: что известно

НБУ
Пруденциальные требования для небанковских платежных провайдеров: / НБУ

Национальный банк Украины обновил пруденциальные требования к регулятивному капиталу небанковских поставщиков платежных услуг. Это очередной шаг в гармонизации украинского финансового регулирования с нормами ЕС, осуществленный в рамках Закона Украины "О платежных услугах".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

НБУ ужесточил пруденциальные требования

Национальный банк обновил положения о требованиях к регулятивному капиталу небанковских предоставлятелей платежных услуг.

Новые правила определяют:

  • составляющие регулятивного капитала;
  • требования к его достаточности;
  • порядок расчета целевого размера;
  • учет субординированного долга.

В то же время отменено утратившее силу предыдущее положение о пруденциальных нормативах.

Кроме того, внесены изменения в положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг, унифицирующие процедуры получения разрешений на учет субординированного долга, в частности, для платежных провайдеров.

Эти обновления утверждены постановлением Правления НБУ от 13 июня 2025 года № 64 и вступают в силу с 18 июня 2025 года.

Напомним, в мае 2025 года количество участников небанковского финансового рынка сократилось с 825 до 820. Показатель количества банков остался неизменным — 60 учреждений.

Автор:
Ольга Опенько