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Обновлены требования к регулятивному капиталу небанковских платежных провайдеров: что известно
Национальный банк Украины обновил пруденциальные требования к регулятивному капиталу небанковских поставщиков платежных услуг. Это очередной шаг в гармонизации украинского финансового регулирования с нормами ЕС, осуществленный в рамках Закона Украины "О платежных услугах".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
НБУ ужесточил пруденциальные требования
Национальный банк обновил положения о требованиях к регулятивному капиталу небанковских предоставлятелей платежных услуг.
Новые правила определяют:
- составляющие регулятивного капитала;
- требования к его достаточности;
- порядок расчета целевого размера;
- учет субординированного долга.
В то же время отменено утратившее силу предыдущее положение о пруденциальных нормативах.
Кроме того, внесены изменения в положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг, унифицирующие процедуры получения разрешений на учет субординированного долга, в частности, для платежных провайдеров.
Эти обновления утверждены постановлением Правления НБУ от 13 июня 2025 года № 64 и вступают в силу с 18 июня 2025 года.
Напомним, в мае 2025 года количество участников небанковского финансового рынка сократилось с 825 до 820. Показатель количества банков остался неизменным — 60 учреждений.