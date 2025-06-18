Оновлено вимоги до регулятивного капіталу небанківських платіжних провайдерів: що відомо

Національний банк України оновив пруденційні вимоги до регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг. Це черговий крок у гармонізації українського фінансового регулювання з нормами ЄС, здійснений у межах Закону України "Про платіжні послуги".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

НБУ посилив пруденційні вимоги

Національний банк оновив положення щодо вимог до регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг.

Нові правила визначають:

складові регулятивного капіталу;

вимоги до його достатності;

порядок розрахунку цільового розміру;

врахування субординованого боргу.

Водночас скасовано попереднє положення про пруденційні нормативи, яке втратило чинність.

Окрім того, внесено зміни до положення про авторизацію надавачів фінансових послуг, що уніфікують процедури отримання дозволів на врахування субординованого боргу, зокрема для платіжних провайдерів.

Ці оновлення затверджено постановою Правління НБУ від 13 червня 2025 року № 64 і вони набирають чинності з 18 червня 2025 року.

Нагадаємо, у травні 2025 року кількість учасників небанківського фінансового ринку скоротилася з 825 до 820. Показник кількості банків залишився незмінним — 60 установ.