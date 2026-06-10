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Оборона и энергетика в приоритете: таможня предоставила льготы более чем на 32 млрд грн

гривны
Льготы по уплате таможенных платежей в мае составили 32,8 млрд. грн. / Shutterstock

В мае 2026 года в государственный бюджет поступило 68,9 млрд грн таможенных платежей. При оформлении импорта государство предоставило бизнесу и организациям льготы на уплату пошлины на сумму 32,8 млрд грн. Этот показатель составляет 47,6% от общей суммы средств, поступивших в бюджет от таможни.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Если сравнивать с маем 2025 года, то объем преференций увеличился на 8,7 млрд грн, или на 35,9%. Тогда сумма льгот составила 24,2 млрд грн.

В общей структуре предоставленных в мае преференций зафиксированы следующие показатели:

  • льготы при импорте товаров оборонительного назначения составили 59,4% (19,5 млрд грн);
  • освобождение от уплаты таможенной пошлины на подакцизный табак для производства сигарет в Украине составило 16,4% (5,4 млрд грн);
  • отмена ввозной пошлины в рамках соглашений о свободной торговле составила 12% (3,9 млрд грн);
  • льготы на товары по ремонту и восстановлению поврежденной энергетической инфраструктуры достигли 7,3% (2,4 млрд грн);
  • другие законодательные льготы составили 5% (1,6 млрд грн).

С начала 2026 года общая сумма таможенных льгот при оформлении импортных товаров составила 174,9 млрд грн. Это на 51,3% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года, когда этот показатель был меньше на 59,3 млрд грн.

Напомним, в апреле 2026 года Украина предоставила 37,9 млрд грн льгот по уплате таможенных платежей при импорте товаров, что составляет более 51% всех таможенных поступлений в государственный бюджет.

Автор:
Татьяна Ковальчук