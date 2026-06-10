Оборона та енергетика у пріоритеті: митниця надала пільг на понад 32 млрд грн

У травні 2026 року до державного бюджету надійшло 68,9 млрд грн митних платежів. Під час оформлення імпорту держава надала бізнесу та організаціям пільги на сплату мита на суму 32,8 млрд грн. Цей показник становить 47,6% від загальної суми коштів, які надійшли до бюджету від митниці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

Якщо порівнювати з травнем 2025 року, то обсяг преференцій збільшився на 8,7 млрд грн, або на 35,9%. Тоді сума пільг становила 24,2 млрд грн.

У загальній структурі наданих у травні преференцій зафіксовано такі показники:

пільги при імпорті товарів оборонного призначення склали 59,4% (19,5 млрд грн);

звільнення від сплати мита на підакцизний тютюн для виробництва сигарет в Україні становило 16,4% (5,4 млрд грн);

скасування ввізного мита в межах угод про вільну торгівлю склало 12% (3,9 млрд грн);

пільги на товари для ремонту та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури досягли 7,3% (2,4 млрд грн);

інші законодавчі пільги становили 5% (1,6 млрд грн).

З початку 2026 року загальна сума митних пільг при оформленні імпортних товарів склала 174,9 млрд грн. Це на 51,3% більше, ніж за перші п'ять місяців минулого року, коли цей показник був меншим на 59,3 млрд грн.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Україна надала 37,9 млрд грн пільг зі сплати митних платежів під час імпорту товарів, що становить понад 51% від усіх митних надходжень до державного бюджету.