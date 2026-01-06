Оборонные контракты и долги предприятий: что изменилось во время военного положения

Министерство обороны Украины ужесточило требования к предприятиям, выполняющим оборонные контракты и имеющим долги в исполнительных производствах. Новые правила предусматривают дополнительный критерий: оборонное производство компании должно составлять более 50% общего объема производства за последний отчетный период.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Требования к оборонным предприятиям с долгами

Соответствующие изменения были введены в декабре 2025 года. По инициативе Министерства обороны Кабинет министров принял постановление, которым урегулировано "Порядок определения предприятий оборонно-промышленного комплекса, являющихся должниками в исполнительных производствах, в отношении которых совершение исполнительных действий останавливается в период военного положения".

После ликвидации Министерства стратегических отраслей индустрии возможности по этому вопросу были переданы Минобороны. Практика применения положений Порядка показала необходимость уточнения его действия, чтобы четко подчеркнуть, что он распространяется на предприятия, для которых производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг оборонного назначения является основной деятельностью. В этой связи специалисты Министерства обороны разработали соответствующие изменения в нормативно-правовой базе.

Теперь исполнитель оборонного контракта должен соответствовать одновременно трем критериям:

Нахождение предприятия в процессе выполнения государственного контракта или договора, заключенного с государственным заказчиком в сфере обороны, или привлечение его к выполнению такого контракта на основании других договоров, в том числе внешнеэкономических.

Включение предприятия в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов и договоров.

Объем производства товаров, выполнения работ и услуг оборонного назначения составляет более 50% от общего объема производства предприятия за последний отчетный период.

В настоящее время перечень исполнителей оборонных контрактов, являющихся должниками в исполнительных производствах, совершение исполнительных действий по которым останавливается в период военного положения, насчитывает 51 предприятие оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, Кабмин принял постановление, передающее Министерству обороны функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и организации бронирования их работников.