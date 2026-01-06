- Категорія
Оборонні контракти та борги підприємств: що змінилося під час воєнного стану
Міністерство оборони України посилило вимоги до підприємств, які виконують оборонні контракти та мають борги у виконавчих провадженнях. Нові правила передбачають додатковий критерій: оборонне виробництво компанії має становити понад 50% від загального обсягу виробництва за останній звітний період.
Вимоги до оборонних підприємств з боргами
Відповідні зміни були запроваджені у грудні 2025 року. За ініціативи Міністерства оборони Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою врегульовано "Порядок визначення підприємств оборонно-промислового комплексу, які є боржниками у виконавчих провадженнях, щодо яких вчинення виконавчих дій зупиняється у період воєнного стану".
Після ліквідації Міністерства стратегічних галузей промисловості повноваження з цього питання були передані Міноборони. Практика застосування положень Порядку показала потребу в уточненні його дії, щоб чітко підкреслити, що він поширюється на підприємства, для яких виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення є основною діяльністю. У зв’язку з цим фахівці Міністерства оборони розробили відповідні зміни до нормативно-правової бази.
Відтепер виконавець оборонного контракту має відповідати одночасно трьом критеріям:
- Перебування підприємства у процесі виконання державного контракту або договору, укладеного з державним замовником у сфері оборони, або залучення його до виконання такого контракту на підставі інших договорів, зокрема зовнішньоекономічних.
- Включення підприємства до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів і договорів.
- Обсяг виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення становить понад 50% від загального обсягу виробництва підприємства за останній звітний період.
Наразі перелік виконавців оборонних контрактів, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану, налічує 51 підприємство оборонно-промислового комплексу.
