Оборонный бюджет США в 2027 году составит $1,5 трлн - Трамп

Трамп
Трамп увеличил оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп объявил рост военных расходов на 2027 год. На нужды обороны будет выделено $1,5 трлн, что значительно превышает $901 млрд, утвержденное Конгрессом на 2026 год.

Как пишет Delo.ua, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Для блага нашей страны, особенно в эти очень неспокойные и опасные времена, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не 1 триллион долларов, а 1,5 триллиона долларов. Это позволит нам создать "войско мечты", на которую мы давно имеем право", - написал глава Белого дома.

Глава Белого дома отметил, что основным источником финансирования этих расходов станут поступления от таможенных тарифов, введенных президентом в течение последнего года.

Это заявление Трампа появилось после отдельного сообщения на Truth Social, в котором президент США раскритиковал оборонные компании за слишком медленное производство оружия.

В нем он пообещал запретить оборонным подрядчикам выплачивать дивиденды или выкупать акции, пока те не ускорят производство.

Напомним, в декабре Трамп подписал закон об ассигнованиях для национальной обороны (NDAA) на 2026 финансовый год, предусматривавший рекордные ежегодные военные расходы в размере 901 млрд долларов.

Для Украины предусмотрено 800 млн долларов в 2026 и 2027 годах (по $400 млн в течение каждого из следующих двух лет) в рамках "Инициативы содействия безопасности в Украине" (USAI). Эта программа финансирует закупки нового оружия и оборудования для ВСУ у американских оборонных компаний.

Автор:
Татьяна Бессараб