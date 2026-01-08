Запланована подія 2

Оборонний бюджет США у 2027 році становитиме $1,5 трлн – Трамп

Трамп
Трамп збільшив оборонний бюджет / Depositphotos

Президент США Дональд Трамп оголосив зростання військових видатків на 2027 рік. На потреби оборони буде виділено $1,5 трлн, що значно перевищує $901 млрд, затверджений Конгресом на 2026 рік.

Як пише Delo.ua, про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

“Для блага нашої країни, особливо в ці дуже неспокійні та небезпечні часи, наш військовий бюджет на 2027 рік повинен становити не 1 трильйон доларів, а 1,5 трильйона доларів. Це дозволить нам створити “військо мрії”, на яке ми давно маємо право”, – написав глава Білого дому.

Очільник Білого дому зазначив, що основним джерелом фінансування цих видатків стануть надходження від митних тарифів, запроваджених президентом протягом останнього року.

Ця заява Трампа з’явилася після окремого допису на Truth Social, у якому президент США розкритикував оборонні компанії за занадто повільне виробництво зброї.

У ньому він пообіцяв заборонити оборонним підрядникам виплачувати дивіденди або викуповувати акції, доки ті не прискорять виробництво.

Нагадаємо, у грудні Трамп підписав закон про асигнування для національної оборони (NDAA) на 2026 фінансовий рік, що передбачав рекордні щорічні військові витрати в розмірі 901 млрд доларів.

Для України передбачено 800 млн доларів на 2026 та 2027 роки (по $400 млн протягом кожного з наступних двох років)  в рамках "Ініціативи сприяння безпеці в Україні" (USAI). Ця програма фінансує закупівлі нової зброї та обладнання для ЗСУ в американських оборонних компаній. 

Автор:
Тетяна Бесараб