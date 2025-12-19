Трамп підписав оборонний бюджет США із $800 млн для України

Президент США Дональд Трамп підписав закон про асигнування для національної оборони (NDAA) на 2026 фінансовий рік, який передбачає виділення Україні $800 млн.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті Білого дому.

Підписаний Трампом закон передбачає рекордні щорічні військові витрати в розмірі 901 млрд доларів.

NDAA ухвалюють щороку, тож документ традиційно охоплює широкий спектр питань та передбачає фінансування для програм Міністерства оборони США, військового будівництва, національних безпекових програм Міністерства енергетики, розвідувальних структур та Державного департаменту.

Для України передбачено 800 млн доларів на 2026 та 2027 роки (по $400 млн протягом кожного з наступних двох років) в рамках "Ініціативи сприяння безпеці в Україні" (USAI). Ця програма фінансує закупівлі нової зброї та обладнання для ЗСУ в американських оборонних компаній.

Палата представників США ухвалила компромісну версію Закону про національну оборону (NDAA) на 2026 рік 10 грудня.17 грудня його підтримав Сенат США.

Підтримка України у 2026 стане меншою

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що у проєкті бюджету США на 2026 рік передбачене скорочення фінансування на постачання озброєння для України.

Він пояснив, що адміністрація діє за новим підходом до конфлікту, надаючи перевагу дипломатичному врегулюванню.

За словами Гегсета, мирна угода через переговори нині розглядається як оптимальний шлях, з урахуванням складної безпекової ситуації у світі.

Зауважимо, Україна у бюджеті на 2026 рік заклала на оборону та безпеку 2,8 трлн грн.