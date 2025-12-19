Трамп подписал оборонный бюджет США с $800 млн для Украины

Президент США Дональд Трамп подписал закон об ассигнованиях для национальной обороны (NDAA) на 2026 финансовый год, предусматривающий выделение Украине $800 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте Белый дом.

Подписанный Трампом закон предусматривает рекордные ежегодные военные расходы в размере 901 млрд долларов.

NDAA принимают ежегодно, поэтому документ традиционно охватывает широкий спектр вопросов и предусматривает финансирование для программ Министерства обороны США, военного строительства, национальных программ безопасности Министерства энергетики, разведывательных структур и Государственного департамента.

Для Украины предусмотрено 800 млн долларов в 2026 и 2027 годах (по $400 млн в течение каждого из следующих двух лет) в рамках "Инициативы содействия безопасности в Украине" (USAI). Эта программа финансирует закупки нового оружия и оборудования для ВСУ у американских оборонных компаний.

Палата представителей США приняла компромиссную версию Закона о национальной обороне (NDAA) на 2026 год 10 декабря. 17 декабря его поддержал Сенат США.

Поддержка Украины в 2026 году станет меньше

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что в проекте бюджета США на 2026 год предусмотрено сокращение финансирования на поставку вооружения для Украины.

Он пояснил, что администрация действует по новому подходу к конфликту, предпочитая дипломатическое урегулирование.

По словам Гегсета, мирное соглашение через переговоры сейчас рассматривается как оптимальный путь, с учетом сложной ситуации в мире.

Отметим, что Украина в бюджете на 2026 год заложила на оборону и безопасность 2,8 трлн грн.