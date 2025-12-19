Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Наличный курс:

USD

42,33

42,25

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Трамп подписал оборонный бюджет США с $800 млн для Украины

Дональд Трамп
Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2026 финансовый год / Белый дом

Президент США Дональд Трамп подписал закон об ассигнованиях для национальной обороны (NDAA) на 2026 финансовый год, предусматривающий выделение Украине $800 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте   Белый дом.

Подписанный Трампом закон предусматривает рекордные ежегодные военные расходы в размере 901 млрд долларов.

NDAA принимают ежегодно, поэтому документ традиционно охватывает широкий спектр вопросов и предусматривает финансирование для программ Министерства обороны США, военного строительства, национальных программ безопасности Министерства энергетики, разведывательных структур и Государственного департамента.

Для Украины предусмотрено 800 млн долларов в 2026 и 2027 годах (по $400 млн в течение каждого из следующих двух лет) в рамках "Инициативы содействия безопасности в Украине" (USAI). Эта программа финансирует закупки нового оружия и оборудования для ВСУ у американских оборонных компаний.

Палата представителей США приняла компромиссную версию Закона о национальной обороне (NDAA) на 2026 год 10 декабря. 17 декабря его поддержал Сенат США.

Поддержка Украины в 2026 году станет меньше

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что в проекте бюджета США на 2026 год предусмотрено   сокращение финансирования   на поставку вооружения для Украины.

Он пояснил, что администрация действует по новому подходу к конфликту, предпочитая дипломатическое урегулирование.

По словам Гегсета, мирное соглашение через переговоры сейчас рассматривается как оптимальный путь, с учетом сложной ситуации в мире.

Отметим, что Украина в бюджете на 2026 год заложила на оборону и безопасность 2,8 трлн грн.

Автор:
Светлана Манько