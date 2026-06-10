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Оборонным заводам продавали запчасти, которые считались уничтоженными из-за обстрелов: разоблачена схема

Правоохранители разоблачили масштабную коррупцию в защитнике
Правоохранители разоблачили масштабную коррупцию в защитнике / НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ликвидировали масштабную коррупционную схему, связанную с поставкой запчастей для бронетехники.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в течение 2022-2024 годов группа подконтрольных двум бизнесменам компаний и ФЛП поставила государственным оборонным предприятиям продукцию на сумму более 350 млн грн.

Следователи выяснили, что легальных источников происхождения этих запчастей не было. Как оказалось, часть деталей ранее хранилась в одной из воинских частей Харьковской области.

В начале полномасштабного вторжения РФ имущество незаконно списали, оформив его как "уничтоженное" в результате российских ракетно-бомбовых ударов.

Схему покрывал бывший заместитель командира этой воинской части. Чиновник сознательно уклонялся от учета и контроля за сохранностью имущества.

За свои "услуги" он получил от организаторов не менее 2,8 млн грн неправомерной выгоды. Взятки маскировали под оплату бытовой техники, строительных материалов и других товаров для личных нужд экспосадовца.

О подозрении сообщили:

  • бывшему заместителю командира в/ч – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 (похищение военного имущества), ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ст. 366-3 (недекларирование) УК Украины;
  • организатору схемы - ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды) УК Украины.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие участники преступления.

Фото 2 — Оборонным заводам продавали запчасти, которые считались уничтоженными из-за обстрелов: разоблачена схема
Фото 3 — Оборонным заводам продавали запчасти, которые считались уничтоженными из-за обстрелов: разоблачена схема

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю Службы восстановления Львовской области (бывшая САД) в нецелевом использовании почти 94 млн грн бюджетных средств.

Автор:
Татьяна Бессараб