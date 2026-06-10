Оборонним заводам продавали запчастини, які вважалися знищеними через обстріли: викрито схему

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) ліквідували масштабну корупційну схему, пов'язану з постачанням запчастин для бронетехніки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, протягом 2022–2024 років група підконтрольних двом бізнесменам компаній та ФОПів поставила державним оборонним підприємствам продукцію на суму понад 350 млн грн.

Слідчі з'ясували, що легальних джерел походження цих запчастин не існувало. Як виявилося, частина деталей раніше зберігалася в одній із військових частин Харківської області.

На початку повномасштабного вторгнення РФ майно незаконно списали, оформивши його як "знищене" внаслідок російських ракетно-бомбових ударів.

Схему покривав колишній заступник командира цієї військової частини. Посадовець свідомо ухилявся від обліку та контролю за збереженням майна.

За свої "послуги" він отримав від організаторів щонайменше 2,8 млн грн неправомірної вигоди. Хабар маскували під оплату побутової техніки, будівельних матеріалів та інших товарів для особистих потреб експосадовця.

Наразі про підозру повідомили:

колишньому заступнику командира в/ч — ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 (викрадення військового майна), ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ст. 366-3 (недекларування) КК України;

організатору схеми — ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди) КК України.

Слідство триває. Встановлюються інші можливі учасники злочину.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру керівнику Служби відновлення Львівщини (колишня САД) у нецільовому використанні майже 94 млн грн бюджетних коштів.