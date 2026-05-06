Оборудование за $4,3 млн: Украина получила новый автотрансформатор

Украинская энергосистема получила новый мощный автотрансформатор благодаря финансированию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и поддержки международных партнеров. Оборудование стоимостью более 4,3 млн долларов станет важным резервом для восстановления инфраструктуры, поврежденной российскими атаками.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрэнерго".

Как международная помощь укрепляет энергосистему

Новый автотрансформатор пополнил резерв критически важного оборудования, используемого для оперативной замены поврежденных объектов энергетической инфраструктуры. Такое оборудование является ключевым для обеспечения стабильной работы системы передачи электроэнергии, особенно при регулярных обстрелах.

Как отметил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко, подготовка к следующему отопительному сезону началась после завершения сложной зимы. По его словам, из-за постоянных ракетных и дроновых атак крайне важно иметь достаточный запас оборудования для быстрого ремонта, в частности автотрансформаторов, производство которых является длительным и сложным процессом.

Стоимость переданного оборудования превышает 4,3 млн. долларов, и его производство было полностью профинансировано ЕБРР. В то же время, значительную роль сыграла и логистика: транспортировка трансформатора весом более 150 тонн и высотой около 5 метров обеспечила Программа развития ООН в Украине при поддержке правительства Дании. Из-за больших габаритов доставить такое оборудование можно только ограниченным количеством маршрутов.

Украинские энергетики отмечают, что поддержка международных партнеров остается критически важной для восстановления инфраструктуры и сохранения стабильного электроснабжения. Благодаря этой помощи удается снабжать свет в домах миллионов украинцев даже в условиях войны.

Напомним, в течение января-апреля 2026 года в Украину поступило 2628 единиц энергетического оборудования. В список технической помощи вошли генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные (БМК), когенерационные установки (КГУ) и котл.