Обладнання за $4,3 млн: Україна отримала новий автотрансформатор

Українська енергосистема отримала новий потужний автотрансформатор завдяки фінансуванню Європейський банк реконструкції та розвитку ( ЕБРР) та підтримці міжнародних партнерів. Обладнання вартістю понад $4,3 млн стане важливим резервом для відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими атаками.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укренерго".

Як міжнародна допомога зміцнює енергосистему

Новий автотрансформатор поповнив резерв критично важливого устаткування, яке використовується для оперативної заміни пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури. Таке обладнання є ключовим для забезпечення стабільної роботи системи передачі електроенергії, особливо в умовах регулярних обстрілів.

Як зазначив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко, підготовка до наступного опалювального сезону розпочалася ще після завершення складної зими. За його словами, через постійні ракетні та дронові атаки вкрай важливо мати достатній запас обладнання для швидкого ремонту, зокрема автотрансформаторів, виробництво яких є тривалим і складним процесом.

Вартість переданого обладнання перевищує 4,3 млн доларів, і його виробництво було повністю профінансоване ЄБРР. Водночас значну роль відіграла й логістика: транспортування трансформатора вагою понад 150 тонн і висотою близько 5 метрів забезпечила Програма розвитку ООН в Україні за підтримки уряду Данії. Через великі габарити доставити таке обладнання можливо лише обмеженою кількістю маршрутів.

Українські енергетики наголошують, що підтримка міжнародних партнерів залишається критично важливою для відновлення інфраструктури та збереження стабільного електропостачання. Завдяки цій допомозі вдається забезпечувати світло в домівках мільйонів українців навіть в умовах війни.

Нагадаємо, протягом січня–квітня 2026 року до України надійшло 2628 одиниць енергетичного обладнання. До переліку технічної допомоги увійшли генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні (БМК), когенераційні установки (КГУ) та котл