Обратная связь бизнеса и государства: ДПС первой интегрировала электронный кабинет с платформой "Пульс"

В Украине заработал первый публичный аналитический дашборд онлайн-платформы Пульс, которая обеспечивает обратную связь между бизнесом и органами государственной власти. Виджет сервиса уже интегрирован на веб-портале Государственной налоговой службы Украины (ГНС).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Налоговой службы.

ДПС интегрировала "Пульс"

Государственная налоговая служба стала первым органом государственной власти, присоединившимся к проекту "Пульс" и обеспечившим интеграцию Электронного кабинета с этой онлайн-платформой. Благодаря этому, предприниматели получили еще один удобный инструмент для коммуникации с государственными органами.

Платформа "Пульс" дает возможность бизнесу сообщать о проблемах, возникающих при взаимодействии с органами власти, получать помощь в их решении, оценивать качество предоставления государственных сервисов и подавать предложения по улучшению бизнес-климата.

Кроме того, пользователи могут оставлять положительные отзывы о государственных услугах, что будет способствовать повышению качества сервисов и более эффективному взаимодействию государства с предпринимательской средой.

Чтобы воспользоваться виджетом платформы "Пульс" на вебпортале ДПС, нужно:

нажать в правом верхнем углу иконку с логотипом дашборда;

оценить условия ведения бизнеса в Украине по шкале от 1 до 10;

оставить комментарий, отметив проблематику, регион, ответственный орган, отрасль и должность;

отправить обращение, авторизовавшись через ID.GOV.UA.

Кроме того свои комментарии и обращения можно оставлять на всех доступных платформах: на сайте pulse.gov.ua, в Электронном кабинете, на сайте Министерства экономики Украины, на Портале электронных сервисов, а также на сайтах ЦОИВ и областных государственных администраций.

Напомним, с 1 января 2026 года " Пульс" обретет статус полноценного государственного механизма цифрового взаимодействия бизнеса с властями.