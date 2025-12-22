Зворотний зв’язок бізнесу і держави: ДПС першою інтегрувала електронний кабінет із платформою "Пульс"

В Україні запрацював перший публічний аналітичний дашборд онлайн-платформи “Пульс”, яка забезпечує зворотний зв’язок між бізнесом і органами державної влади. Віджет сервісу вже інтегровано на вебпорталі Державної податкової служби України (ДПС).

Як пише Delo.ua, про це інформує прессцентр Податкової служби.

ДПС інтегрувала "Пульс"

Державна податкова служба стала першим органом державної влади, який приєднався до проєкту "Пульс" і забезпечив інтеграцію Електронного кабінету з цією онлайн-платформою. Завдяки цьому підприємці отримали ще один зручний інструмент для комунікації з державними органами.

Платформа "Пульс" дає можливість бізнесу повідомляти про проблеми, що виникають під час взаємодії з органами влади, отримувати допомогу в їх вирішенні, оцінювати якість надання державних сервісів та подавати пропозиції щодо покращення бізнес-клімату.

Крім того, користувачі можуть залишати позитивні відгуки про державні послуги, що сприятиме підвищенню якості сервісів і більш ефективній взаємодії держави з підприємницьким середовищем.

Щоб скористатися віджетом платформи "Пульс" на вебпорталі ДПС, потрібно:

натиснути у правому верхньому куті іконку з логотипом дашборду;

оцінити умови ведення бізнесу в Україні за шкалою від 1 до 10;

залишити коментар, зазначивши проблематику, регіон, відповідальний орган, галузь та посаду;

надіслати звернення, авторизувавшись через ID.GOV.UA.

Крім того, свої коментарі та звернення можна залишати на всіх доступних платформах: на сайті pulse.gov.ua, в Електронному кабінеті, на сайті Міністерства економіки України, на Порталі електронних сервісів, а також на сайтах ЦОВВ та обласних державних адміністрацій.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року "Пульс" набуде статусу повноцінного державного механізму цифрової взаємодії бізнесу з владою.