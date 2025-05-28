Образование для послевоенного восстановления: правительство увеличит госзаказ на технические специальности почти на 28%

Правительство планирует повысить объем государственного заказа по техническим и прикладным специальностям на 27,6%. Это решение направлено на подготовку специалистов, востребованных во время послевоенного восстановления страны.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Подготовка кадров для экономики

В следующем учебном году правительство планирует увеличить государственный образовательный заказ по нескольким ключевым направлениям:

Инженерия, производство и строительство – на 27,6%.

Образование – на 15,8%.

Информационные технологии – на 13,4%.

Безопасность и оборона – на 7,6%.

Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина – на 6,7%.

Современный рынок труда сталкивается с проблемой структурной безработицы, когда существуют вакансии и претенденты на них, но их навыки не совпадают с требованиями работодателей. Бизнес выделяет нехватку квалифицированных кадров как одно из главных препятствий. Поэтому развитие образования, профессиональная ориентация, а также система обучения и переподготовки остаются приоритетными задачами, отмечают в пресс-службе.

Возможности для смены профессии

Правительство расширяет возможности для украинцев, стремящихся сменить профессию. В частности, действуют программы переобучения, по которым можно получить ваучер до 30 тысяч гривен на получение новой специальности в выбранном учебном заведении.

Также модернизируются центры профессионального образования для взрослых. К их работе активно привлекают бизнес: предприниматели входят в наблюдательные советы ЦПТО и помогают адаптировать учебные программы в соответствии с актуальными потребностями рынка.

Одно из важных направлений — развитие дуального образования, позволяющего совмещать обучение с практической работой.

Кроме того, правительство работает над обновлением трудового законодательства. Планируется внедрение учащегося трудового договора, что позволит студентам легально работать во время учебы.

Также предполагается расширение прав для студентов дистанционной формы – они смогут получать дополнительные оплачиваемые отпуска, как это уже доступно для студентов заочной и вечерней форм обучения.

Напомним, украинский бизнес активно поддерживает экспериментальный проект, расширяющий профессиональные возможности для женщин в отраслях, где обычно преобладают мужчины.