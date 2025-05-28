Освіта для післявоєнної відбудови: уряд збільшить держзамовлення на технічні спеціальності майже на 28%

Уряд планує підвищити обсяг державного замовлення на технічні та прикладні спеціальності на 27,6%. Це рішення спрямоване на підготовку фахівців, затребуваних під час післявоєнної відбудови країни.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Підготовка кадрів для економіки

У наступному навчальному році уряд планує збільшити державне освітнє замовлення за кількома ключовими напрямками:

Інженерія, виробництво та будівництво — на 27,6%.

Освіта — на 15,8%.

Інформаційні технології — на 13,4%.

Безпека та оборона — на 7,6%.

Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина — на 6,7%.

Сучасний ринок праці стикається з проблемою структурного безробіття, коли існують вакансії та претенденти на них, але їхні навички не збігаються з вимогами роботодавців. Бізнес виділяє нестачу кваліфікованих кадрів як одну з головних перешкод. Тому розвиток освіти, професійна орієнтація, а також система навчання і перепідготовки залишаються пріоритетними завданнями, наголошують в пресслужбі.

Можливості для зміни професії

Уряд розширює можливості для українців, які прагнуть змінити професію. Зокрема, діють програми перенавчання, за якими можна отримати ваучер до 30 тисяч гривень на здобуття нової спеціальності у вибраному навчальному закладі.

Також модернізуються центри професійної освіти для дорослих. До їхньої роботи активно залучають бізнес: підприємці входять до наглядових рад ЦПТО та допомагають адаптувати навчальні програми відповідно до актуальних потреб ринку. Підготовка кадрів розглядається як спільна відповідальність держави і бізнесу.

Один із важливих напрямів — розвиток дуальної освіти, яка дозволяє поєднувати навчання з практичною роботою.

Крім того, уряд працює над оновленням трудового законодавства. Планується впровадження учнівського трудового договору, що дозволить студентам легально працювати під час навчання. Також передбачається розширення прав для студентів дистанційної форми — вони зможуть отримувати додаткові оплачувані відпустки, як це вже доступно для студентів заочної та вечірньої форм навчання.

Нагадаємо, український бізнес активно підтримує експериментальний проєкт, що розширює професійні можливості для жінок у галузях, де зазвичай переважають чоловіки. З моменту старту ініціативи навчання вже розпочали 300 жінок.