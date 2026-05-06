Киевские школы завершают учебный год: что ждет школьников в июне?

школа, школьники, глобус
Когда закончится учебный год в Киеве и что ждет учащихся / Freepik

В Киеве учебный год в школах завершится 29 мая — в этот день прозвучит последний звонок. В июне учебные заведения продолжат работу в формате дополнительных занятий, программ поддержки и мер по привлечению образовательных потерь.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

О завершении учебного года в Киеве

Образовательная система Киева, где учатся около 400 тысяч детей и студентов и работает более 63 тысяч педагогов, продолжает функционировать в условиях военных вызовов. Несмотря на сложную ситуацию, школы адаптировались к изменениям и обеспечивают непрерывность учебного процесса.

В июне основное внимание будет сосредоточено на преодолении образовательных потерь. Для этого в школах организуют компенсаторные занятия, а также психологическую поддержку учащихся.

Отдельно для старшеклассников, в том числе учащихся 11-х классов, в мае предусмотрен переход на индивидуально-групповой формат обучения. Это позволит выпускникам лучше подготовиться к поступлению и систематизировать знания перед экзаменами.

Кроме того, в школах будут проводить практические занятия по безопасности, в частности по предмету "Защита Украины", тактической медицине, минной безопасности, гражданской защите и цифровой грамотности.

В июне также будут работать языковые клубы, летние образовательные студии, творческие мастер-классы и STEM-программы, объединяющие обучение с развитием практических навыков.

Выдача документов об образовании будет производиться по графику:

  • свидетельства о начальном образовании – с 1 по 5 июня;
  • о базовой средней – с 8 по 12 июня;
  • о полном общем среднем образовании - с 19 по 26 июня.

Напомним, из-за ситуации с 19 января в столичных школах были объявлены каникулы. Эти каникулы продлили за счет весенних и недели летних каникул. Впрочем, учебный год в школах завершится не позднее 1 июля.

2 февраля школы Киева начали работу в очном, дистанционном и смешанном форматах. Каждая школа будет самостоятельно выбирать модель обучения, учитывая ситуацию, наличие света и отопления в помещениях.

Автор:
Ольга Опенько