Київські школи завершують навчальний рік: що чекає учнів у червні?

школа, школярі, глобус
Коли закінчиться навчальний рік у Києві і що чекає учнів далі / Freepik

У Києві навчальний рік у школах завершиться 29 травня - саме цього дня пролунає останній дзвоник. У червні заклади освіти продовжать роботу у форматі додаткових занять, програм підтримки та заходів для надолуження освітніх втрат.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Про завершення навчального року у Києві

Освітня система Києва, де навчаються близько 400 тисяч дітей і студентів та працює понад 63 тисячі освітян, продовжує функціонувати в умовах воєнних викликів. Попри складну ситуацію, школи адаптувалися до змін і забезпечують безперервність навчального процесу.

У червні основна увага буде зосереджена на подоланні освітніх втрат. Для цього у школах організують компенсаторні заняття, а також заходи психологічної підтримки учнів.

Окремо для старшокласників, зокрема учнів 11-х класів, у травні передбачено перехід на індивідуально-груповий формат навчання. Це дозволить випускникам краще підготуватися до вступу та систематизувати знання перед іспитами.

Крім того, у школах проводитимуть практичні заняття з безпеки, зокрема з предмета "Захист України", тактичної медицини, мінної безпеки, цивільного захисту та цифрової грамотності.

У червні також працюватимуть мовні клуби, літні освітні студії, творчі майстер-класи та STEM-програми, які поєднують навчання з розвитком практичних навичок.

Видача документів про освіту відбуватиметься за графіком:

  • свідоцтва про початкову освіту - з 1 до 5 червня;
  •  про базову середню - з 8 до 12 червня;
  •  про повну загальну середню освіту - з 19 до 26 червня.

Нагадаємо, через безпекову ситуацію з 19 січня у столичних школах було оголошено канікули. Ці канікули продовжили за рахунок весняних та тижня літніх канікул. Втім навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня.

2 лютого, школи Києва розпочали роботу в очному, дистанційному та змішаному форматах. Кожна школа самостійно обиратиме модель навчання, зважаючи на безпекову ситуацію, наявність світла та опалення у приміщеннях.

Автор:
Ольга Опенько