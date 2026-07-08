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Общинам дополнительно направили 7,4 млрд грн на питание школьников

Обществам дополнительно направили 7,4 млрд грн на питание школьников
Обществам дополнительно направили 7,4 млрд грн на питание школьников

Правительство распределило между местными бюджетами более 7,4 млрд грн дополнительных средств на организацию питания школьников. Общины должно заблаговременно провести закупки и подготовить систему питания до 1 сентября.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, общины должны качественно организовать питание для всех школьников с начала нового учебного года. Для этого местные бюджеты получат дополнительное финансирование.

Также обновлен порядок организации питания. Это должно снять бюрократические ограничения и предоставить общинам больше возможностей для организации процесса. Питание можно будет организовывать не только в помещениях столовых, но и с соблюдением требований безопасности, качества и санитарных норм.

В государственном бюджете на 2026 год на бесплатное питание учащихся предусмотрено 14,4 млрд. грн.

Расширение программы является частью реализации стратегии реформирования системы школьного питания до 2027 года . Ее внедряют по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

Напомним, с началом нового учебного года на Украине стартует следующий масштабный этап реформы школьного питания. Начиная с 1 сентября горячими обедами будут обеспечены учащиеся всех классов – с 1-го по 11-й.

Автор:
Татьяна Гойденко
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