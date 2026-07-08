Общинам дополнительно направили 7,4 млрд грн на питание школьников

Правительство распределило между местными бюджетами более 7,4 млрд грн дополнительных средств на организацию питания школьников. Общины должно заблаговременно провести закупки и подготовить систему питания до 1 сентября.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, общины должны качественно организовать питание для всех школьников с начала нового учебного года. Для этого местные бюджеты получат дополнительное финансирование.

Также обновлен порядок организации питания. Это должно снять бюрократические ограничения и предоставить общинам больше возможностей для организации процесса. Питание можно будет организовывать не только в помещениях столовых, но и с соблюдением требований безопасности, качества и санитарных норм.

В государственном бюджете на 2026 год на бесплатное питание учащихся предусмотрено 14,4 млрд. грн.

Расширение программы является частью реализации стратегии реформирования системы школьного питания до 2027 года . Ее внедряют по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

Напомним, с началом нового учебного года на Украине стартует следующий масштабный этап реформы школьного питания. Начиная с 1 сентября горячими обедами будут обеспечены учащиеся всех классов – с 1-го по 11-й.