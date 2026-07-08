Громадам додатково спрямували 7,4 млрд грн на харчування школярів

Уряд розподілив між місцевими бюджетами понад 7,4 млрд грн додаткових коштів на організацію харчування школярів. Громади мають завчасно провести закупівлі та підготувати систему харчування до 1 вересня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, громади повинні якісно організувати харчування для всіх школярів з початку нового навчального року. Для цього місцеві бюджети отримають додаткове фінансування.

Також оновлено порядок організації харчування. Це має зняти бюрократичні обмеження та дати громадам більше можливостей для організації процесу. Харчування можна буде організовувати не лише у приміщеннях їдалень, але з дотриманням вимог безпеки, якості та санітарних норм.

У державному бюджеті на 2026 рік на безоплатне харчування учнів передбачено 14,4 млрд грн.

Розширення програми є частиною реалізації стратегії реформування системи шкільного харчування до 2027 року. Її впроваджують за ініціативою першої леді України Олени Зеленської.

Нагадаємо, з початком нового навчального року в Україні стартує наступний масштабний етап реформи шкільного харчування. Починаючи з 1 вересня гарячими обідами будуть забезпечені учні всіх класів — з 1-го по 11-й.