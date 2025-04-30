Обвал цен на нефть: прогнозируется самое ощутимое месячное падение с 2021 года

Цены на нефти Brent и WTI падают третью сессию, достигнув самого низкого уровня за две недели. Падение цен на нефть, вероятно, станет самым большим месячным падением за три года.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что в среду, 30 апреля, цены на нефть продолжили падение и, вероятно, испытывают наибольшее месячное снижение почти за три с половиной года из-за опасений относительно уменьшения спроса на топливо, вызванного мировой торговой войной и роста обеспокоенности увеличением предложения.

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent упали на 1,13 доллара, или 1,8%, до 63,12 доллара за баррель до 08:13 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 1,11 доллара, или 1,8%, до 59,31 доллара за баррель.

С начала апреля цены на нефть Brent и WTI потеряли 15,4% и 17% соответственно, что является самым большим падением с ноября 2021 года.

Отмечается, что оба показателя резко упали после оглашения президентом США Дональдом Трампом 2 апреля о введении тарифов на весь импорт из США.

Напомним, 29 апреля цены на нефть снизились, поскольку инвесторы пересмотрели свои прогнозы по росту спроса на энергоносители. Причиной стал экономический спад, вызванный продолжающейся торговой войной между США и Китаем.