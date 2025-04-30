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Обвал цін на нафту: прогнозується найвідчутніше місячне падіння з 2021 року

видобуток нафти
Нафта падає у ціні / Freepik

Ціни на нафти Brent та WTI падають третю сесію, досягнувши найнижчого рівня за понад два тижні. Падіння цін на нафту, ймовірно, стане найбільшим місячним падінням за три роки.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що у середу, 30 квітня, ціни на нафту продовжили падіння і, ймовірно, зазнають найбільшого місячного зниження майже за три з половиною роки через побоювання щодо зменшення попиту на паливо, спричиненого світовою торговельною війною та зростання занепокоєння щодо збільшення пропозиції.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent впали на 1,13 долара, або 1,8%, до 63,12 долара за барель до 08:13 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 1,11 долара, або 1,8%, до 59,31 долара за барель.

З початку квітня ціни на нафту Brent та WTI втратили 15,4% та 17% відповідно, що є найбільшим відсотковим падінням з листопада 2021 року.

Зазначається, що обидва показники різко впали після оголошення президентом США Дональдом Трампом 2 квітня про запровадження тарифів на весь імпорт із США. Потім вони ще більше впали до чотирирічного мінімуму, оскільки Китай відповів запровадженням мит, що розпалило торговельну війну між двома країнами-провідними споживачами нафти.

Нагадаємо, 29 квітня ціни на нафту знизилися, оскільки інвестори переглянули свої прогнози щодо зростання попиту на енергоносії. Причиною став економічний спад, спричинений триваючою торговельною війною між США та Китаєм.

Автор:
Тетяна Бесараб