Очередь из 100 авто на выезд в Польшу: пограничный трафик усложнил ремонт

На выезд из Украины через пункт пропуска "Устилуг" — очередь из около сотни легковых авто. Пассажиропоток через границу вырос более чем на 30%, а ситуацию усложняют ремонтные работы на польской стороне, где действует реверсное движение.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Выезд через "Устилуг" осложнен

На пункте пропуска "Устилуг" в очереди на выезд из Украины в Польшу находятся около 100 легковых автомобилей. С началом летнего сезона пассажиропоток из-за этого направления вырос на 25–35%.

Дополнительные трудности создает ремонт моста на польской стороне (пункт "Зосин"), где введено реверсное движение. В то же время, с 21 июля ожидается начало ремонтных работ и на украинской стороне — частично ограничат движение транспорта полосами.

Водителям советуют заблаговременно планировать поездку, по возможности выбирать альтернативные пункты пропуска - "Угринов" или "Рава-Русская", а также выезжать в будние дни с понедельника по четверг, когда нагрузка на границу меньше.

Напомним, в летний период трафик из-за пунктов пропуска во Львовской области вырос на 25%, а уже в ближайшее время ожидается увеличение до 40%. Наибольший рост пассажиропотока наблюдается в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец".