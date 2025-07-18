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Черга зі 100 авто на виїзд до Польщі: прикордонний трафік ускладнив ремонт
На виїзд із України через пункт пропуску “Устилуг” – черга з близько сотні легкових авто. Пасажиропотік через кордон зріс на понад 30%, а ситуацію ускладнюють ремонтні роботи на польському боці, де діє реверсний рух.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Виїзд через "Устилуг" ускладнено
На пункті пропуску "Устилуг" у черзі на виїзд з України до Польщі перебуває близько 100 легкових автомобілів. Із початком літнього сезону пасажиропотік через цей напрям зріс на 25–35%.
Додаткові труднощі створює ремонт мосту на польському боці (пункт "Зосин"), де запроваджено реверсний рух. Водночас із 21 липня очікується початок ремонтних робіт і на українській стороні — частково обмежать рух транспорту смугами.
Водіям радять завчасно планувати поїздку, за можливості обирати альтернативні пункти пропуску — "Угринів" або "Рава-Руська", а також виїжджати у будні дні з понеділка по четвер, коли навантаження на кордон менше.
Нагадаємо, в літній період трафік через пункти пропуску у Львівській області зріс на 25%, а вже найближчим часом очікується збільшення до 40%. Найбільше зростання пасажиропотоку спостерігається у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець".