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Черга зі 100 авто на виїзд до Польщі: прикордонний трафік ускладнив ремонт

ДПСУ, пункт пропуску
Складнощі на виїзді до Польщі

На виїзд із України через пункт пропуску “Устилуг” – черга з близько сотні легкових авто. Пасажиропотік через кордон зріс на понад 30%, а ситуацію ускладнюють ремонтні роботи на польському боці, де діє реверсний рух.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Виїзд через "Устилуг" ускладнено

На пункті пропуску "Устилуг" у черзі на виїзд з України до Польщі перебуває близько 100 легкових автомобілів. Із початком літнього сезону пасажиропотік через цей напрям зріс на 25–35%.

Додаткові труднощі створює ремонт мосту на польському боці (пункт "Зосин"), де запроваджено реверсний рух. Водночас із 21 липня очікується початок ремонтних робіт і на українській стороні — частково обмежать рух транспорту смугами.

Водіям радять завчасно планувати поїздку, за можливості обирати альтернативні пункти пропуску — "Угринів" або "Рава-Руська", а також виїжджати у будні дні з понеділка по четвер, коли навантаження на кордон менше.

Нагадаємо, в літній період трафік через пункти пропуску у Львівській області зріс на 25%, а вже найближчим часом очікується збільшення до 40%. Найбільше  зростання пасажиропотоку спостерігається у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець".

Автор:
Ольга Опенько