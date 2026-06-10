Оцифровка трудовых книжек: что будет со страховым стажем после 10 июня

Процесс оцифровки трудовых книжек в Украине продолжится и после 10 июня 2026 года, а бумажные документы и дальше будут подтверждать стаж украинцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В ведомстве успокоили граждан, не успевших внести данные в электронные реестры до определенной даты, и объяснили ключевые моменты переходного периода:

Стаж не аннулируется: Весь приобретенный трудовой и страховой стаж остается в силе и никуда не исчезнет, даже если документы не были оцифрованы вовремя.

Весь приобретенный трудовой и страховой стаж остается в силе и никуда не исчезнет, даже если документы не были оцифрованы вовремя. Бумажные книги действуют: Бумажная трудовая книжка сохраняет статус официального документа, подтверждающего периоды работы и может использоваться при назначении пенсионных выплат.

Бумажная трудовая книжка сохраняет статус официального документа, подтверждающего периоды работы и может использоваться при назначении пенсионных выплат. Пенсионерам ничего делать не надо: Гражданам, которым пенсия уже назначена, повторно подавать трудовую книжку не нужно. Все данные об их стаже уже зафиксированы в информационных системах Пенсионного фонда (ПФУ).

В Минсоцполитики напоминают, что перевод документов в цифровой формат осуществляется, прежде всего, для безопасности самих граждан — чтобы данные о трудовой деятельности были надежно защищены от потери или физического повреждения бумажных носителей.

Подать документы на оцифровку можно в любое удобное время и после 10 июня.

Ранее сообщалось, что до 10 июня 2026 года все украинские трудовые книжки должны быть переведены в электронную форму. Работодатели и работники могут оцифровать документы через веб-портал Пенсионного фонда или в отделении ПФУ.