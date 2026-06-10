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Оцифрування трудових книжок: що буде зі страховим стажем після 10 червня

трудова книжка
Оцифрування трудових книжок продовжиться після 10 червня

Процес оцифрування трудових книжок в Україні продовжиться і після 10 червня 2026 року, а паперові документи й надалі підтверджуватимуть стаж українців. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

У відомстві заспокоїли громадян, які не встигли внести дані до електронних реєстрів до визначеної дати, та пояснили ключові моменти перехідного періоду:

  • Стаж не анулюється: Весь набутий трудовий та страховий стаж залишається чинним і нікуди не зникне, навіть якщо документи не було оцифровано вчасно.
  • Паперові книжки діють: Паперова трудова книжка зберігає статус офіційного документа, який підтверджує періоди роботи і може використовуватися під час призначення пенсійних виплат.
  • Пенсіонерам нічого робити не треба: Громадянам, яким пенсію вже призначено, повторно подавати трудову книжку не потрібно. Усі дані про їхній стаж уже зафіксовані в інформаційних системах Пенсійного фонду України (ПФУ).

У Мінсоцполітики нагадують, що переведення документів у цифровий формат здійснюється передусім для безпеки самих громадян — щоб дані про трудову діяльність були надійно захищені від втрати чи фізичного пошкодження паперових носіїв.

Подати документи на оцифрування можна у будь-який зручний час і після 10 червня.

Раніше повідомлялося, що до 10 червня 2026 року всі українські трудові книжки мають бути переведені в електронну форму. Роботодавці та працівники можуть оцифрувати документи через вебпортал Пенсійного фонду або у відділенні ПФУ.

Автор:
Тетяна Бесараб