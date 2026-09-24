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Новости
Дата публикации

Один из крупнейших аграрных регионов России объявил чрезвычайное положение из-за срыва экспорта зерна

зерно
Сколько стоит перевозка зерна из разных регионов.

Краснодарский край объявил чрезвычайное положение из-за резкого падения экспорта зерна, вызванного атаками украинских беспилотников на черноморскую логистику. Местные власти заявили, что из-за сбоев в работе портов часть урожая осталась на внутреннем рынке.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

"Массированные атаки" на логистическую инфраструктуру привели к приостановке работы портов и перебоев в судоходстве в Черном море, - заявил губернатор области Вениамин Кондратьев.

Остановка экспорта привела к тому, что местные производители не смогли продать значительную часть урожая. Поэтому на внутреннем рынке возник избыток предложения зерна.

Урожай и последствия для портов

В этом году регион собрал 11,4 миллионов метрических тонн зерновых и бобовых, что почти на 2 миллиона тонн превышает показатель 2025 года.

Основные проблемы затронули портовый город Новороссийск, являющийся ключевой точкой для вывоза российского зерна, нефти и нефтепродуктов.

На фоне кризиса Россия рассматривает альтернативные маршруты для экспорта и ведет дипломатические контакты относительно предложений безопасного транзита через Черное море.

В июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН была заключена Черноморская зерновая инициатива для безопасного экспорта украинского зерна. Однако уже в следующем году Россия вышла из соглашения из-за жалоб на препятствия для собственного экспорта продовольствия и удобрений.

Напомним, российские компании начали массово перепрофилировать терминалы для минеральных удобрений и угля в балтийских и арктических портах под обработку зерновых грузов после того, как атаки украинских беспилотников на суда и портовую инфраструктуру серьезно усложнили перевозку через Черное море.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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