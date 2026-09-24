Один із найбільших аграрних регіонів Росії оголосив надзвичайний стан через зрив експорту зерна

Краснодарський край оголосив надзвичайний стан через різке падіння експорту зерна, спричинене атаками українських безпілотників на чорноморську логістику. Місцева влада заявила, що через збої в роботі портів частина врожаю залишилася на внутрішньому ринку.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

“Масовані атаки” на логістичну інфраструктуру призвели до призупинення роботи портів та перебоїв у судноплавстві в Чорному морі, — заявив губернатор області Веніамін Кондратьєв.

Зупинка експорту призвела до того, що місцеві виробники не змогли реалізувати значну частину врожаю. Через це на внутрішньому ринку виник надлишок пропозиції зерна.

Врожай та наслідки для портів

Цього року регіон зібрав 11,4 мільйона метричних тонн зернових та бобових, що майже на 2 мільйони тонн перевищує показник 2025 року.

Основні проблеми зачепили портове місто Новоросійськ, яке є ключовою точкою для вивезення російського зерна, нафти та нафтопродуктів.

На тлі кризової ситуації Росія розглядає альтернативні маршрути для експорту та веде дипломатичні контакти щодо пропозицій безпечного транзиту через Чорне море.

У липні 2022 року за посередництва Туреччини та ООН було укладено Чорноморську зернову ініціативу задля безпечного експорту українського зерна. Проте вже наступного року Росія вийшла з угоди через скарги на перешкоди для власного експорту продовольства та добрив.

Нагадаємо, російські компанії почали масово перепрофілювати термінали для мінеральних добрив та вугілля у балтійських і арктичних портах під обробку зернових вантажів після того, як атаки українських безпілотників на судна та портову інфраструктуру серйозно ускладнили перевезення через Чорне море.