Один из крупнейших налогоплательщиков Украины: "Энергоатом" обновил финансовые показатели

Энергоатом
"Энергоатом" обновил финансовые показатели

"Энергоатом" за четыре месяца 2026 уплатил в бюджеты всех уровней более 22,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Компания заявляет о стабильном выполнении финансовых обязательств перед государством и обществом и остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

В "Энергоатоме" отмечают, что своевременная и полная уплата налогов является частью обеспечения финансовой устойчивости государства в условиях войны, а также поддержания энергетической безопасности страны.

Для сравнения, в 2025 году компания перечислила в бюджеты всех уровней более 44,6 млрд. грн.

Добавим, 2025 год "Энергоатом" провел в условиях дефицита, атак на инфраструктуру, коррупционных скандалов и рекордных выплат по обязательствам перед населением - 136 млрд грн, на четверть больше, чем в 2024-м. И все равно закончил его с прибылью 18,7 млрд грн — в 14 раз больше, чем годом ранее.   Delo.ua   изучило результаты аудита компании и разобралось, как это возможно одновременно.

Автор:
Татьяна Гойденко