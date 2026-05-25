Один из крупнейших налогоплательщиков Украины: "Энергоатом" обновил финансовые показатели

"Энергоатом" за четыре месяца 2026 уплатил в бюджеты всех уровней более 22,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Компания заявляет о стабильном выполнении финансовых обязательств перед государством и обществом и остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

В "Энергоатоме" отмечают, что своевременная и полная уплата налогов является частью обеспечения финансовой устойчивости государства в условиях войны, а также поддержания энергетической безопасности страны.

Для сравнения, в 2025 году компания перечислила в бюджеты всех уровней более 44,6 млрд. грн.