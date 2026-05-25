Один із найбільших платників податків України: "Енергоатом" оновив фінансові показники

"Енергоатом" за чотири місяці 2026 року сплатив до бюджетів усіх рівнів понад 22,7 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Компанія заявляє про стабільне виконання фінансових зобов’язань перед державою та суспільством і залишається одним із найбільших платників податків в Україні.

У "Енергоатомі" наголошують, що своєчасна та повна сплата податків є частиною забезпечення фінансової стійкості держави в умовах війни, а також підтримки енергетичної безпеки країни.

Для порівняння, у 2025 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів понад 44,6 млрд грн.