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Один из крупнейших производителей одежды в России потерял миллиарды долларов и перенес бизнес в Азию

магазин Gloria Jeans
За 2 года Gloria Jeans ликвидировала не менее 100 магазинов/Фото: Gloria Jeans

Один из крупнейших производителей одежды в России, ритейлер Gloria Jeans, остановил работу собственных фабрик, в которые вложил около $1 млрд, и перенес производство в страны Азии. Причиной закрытия производств стали международные санкции, дефицит ресурсов и падение прибыли из-за войны против Украины.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Причины закрытия фабрик

Компания вкладывала средства в собственные швейные мощности в течение 30 лет, однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину упустила возможность поддерживать их работу.

"Когда на Россию наложили санкции, у нас резко сократился доступ к технологиям и ресурсам, необходимым для производства. Собственными силами мы не смогли поддерживать производство на уровне 90-х и начале 2000-х – не хватало ни денег, ни ресурсов", - заявил основатель и гендиректор Gloria Jeans Владимир Мельников.

По его словам, ситуацию усложнил рост зарплат в России в 2023–2025 годах с $300–$500 до $800–$1500, в то время как в Азии они остались на уровне $200–$500. Поэтому компания начала срочно переносить выпуск продукции в Юго-Восточную Азию. Также Мельников заявил о потере $200 млн инвестиций в производство в Украине, где компания на 2015 год имела 12 предприятий.

Продажа активов и финансовые показатели

По состоянию на март 2024 г. Gloria Jeans владела 17 фабриками в России. Семь из них продали почти за 400 млн руб. компании "Булава". По остальным активам ритейлер обратился за помощью с продажей в Минпромторг РФ.

Главный офис компании перевели из Москвы в Дубай. "Было решено, что это более эффективно с точки зрения управления производством, закупкой материалов", - отметил Мельников и добавил, что московский офис оставили как региональный для поддержки розницы.

В течение двух лет Gloria Jeans ликвидировала не менее 100 магазинов и продолжает сокращение сети в 2026 году. По итогам 2025 года совокупная выручка снизилась на 7% – до 80 млрд руб., а чистая прибыль сократилась вдвое – до 950 млн руб (более 11 млн долларов).

Ранее сообщалось, что компания Gloria Jeans, крупнейший производитель и продавец одежды в России, решила продать или сдать в аренду свои последние крупные производственные площадки.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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